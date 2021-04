E’ stato richiamato a Dio questa mattina S.A.R. il Principe Filippo di Grecia e Danimarca, nato a Corfù (Grecia) il 10 giugno 1921, nipote del Re di Grecia Costantino I della Casa Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, la stessa della Danimarca.

Il 20 novembre 1947 il Principe sposò la Principessa Ereditaria al Trono britannico Elisabetta, sua cugina di terzo grado. Il giorno dopo il matrimonio, ottenne il trattamento di Altezza Reale ed il giorno seguente i titoli di Duca di Edimburgo, Conte di Merioneth e Barone Greenwich. Nel 1957 è stato creato Principe del Regno Unito e promosso Lord High Admiral della Royal Navy il 10 giugno 2011.

Il 6 febbraio 1952, mentre la coppia si trovava in Kenya, morì Re Giorgio VI. Il Principe rinunciò alla propria carriera in marina e gli fu conferito il grado d’Ammiraglio di flotta il 15 gennaio 1953. Nel 1956 fondò The Duke of Edinburgh’s Award, per premiare i giovani che avessero dimostrato grande senso di responsabilità verso le loro comunità ed inaugurò le Olimpiadi estive di Melbourne,

Dopo ben 65 anni di servizio e circa 22.000 impegni ufficiali, il Principe si è congedato dalla vita pubblica assistendo, nei giardini di Buckingham Palace, alla sfilata della Marina Britannica in occasione della ricorrenza della sua fondazione nel 1664.

È stato il più longevo consorte d’un monarca britannico: il 19 aprile 2009, con 62 anni e 71 giorni di matrimonio, ha superato anche la Regina Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, consorte di Re Giorgio III. E’ stato patrono di oltre 800 organizzazioni, Cancelliere delle Università di Cambridge e di Edimburgo e, dal 1953, Gran Maestro dell’Ordine dell’Impero Britannico. Dalla sua visita in Antartide del 1956, si è impegnato per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela dell’ambiente.

