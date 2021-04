È partita oggi la bella iniziativa “Piantiamo un albero – Progetto linea Green” del Lions Club Riva S. Stefano Golfo delle Torri in collaborazione con le amministrazioni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare, Civezza, Pietrabruna, Castellaro, Pompeiana e Terzorio.

Il service, valso il premio e il riconoscimento ufficiale del Lions Club International, prevede di creare una line immaginare che vada a unire i paesi del comprensorio grazie alla piantumazione di 10 alberi, uno per ogni comune.

Nel pomeriggio di oggi sono stati piantati un sorbo all’interno della scuola elementare di Santo Stefano, e due carrubi: uno nella scuola elementare di Pompeiana e l’altro vicino al parco giochi di Terzorio.

“Un percorso green capace di unire l’antico territorio tra costa ed entroterra, tra ambiente naturalistico e ambiente antropizzato,” hanno spiegato la presidente del club Silvana D’Aloisio insieme al cerimoniere Ivano Rebaudo. “Si tratta di un progetto di tutela e sensibilizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico che caratterizza la Liguria di Ponente,” hanno continuato.

Presenti alla semplice cerimonia, svoltasi nel totale rispetto delle normative anti Covid, anche i bambini delle scuole elementari di Santo Stefano e Pompeiana, e i bambini di Terzorio. “È in particolar modo a loro che l’iniziativa è dedicata. Ringraziamo la dirigente scolastica, la dottoressa Paola Baroni, per la disponibilità e la collaborazione,” hanno aggiunto i soci Lions.

Il percorso che si andrà quindi a creare è caratterizzato da un logo realizzato da Maurizio Grossi, Ilaria Lanteri, Paolo Antonio Santoro e Gianmarco Minari Varese, studenti di Architettura e Design

di Santo Stefano al Mare. Il simbolo unisce un albero, un campanile che simboleggia i nostri caratteristici borghi e una panchina come momento di riflessione.

Il sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini, ha dichiarato: “Il club nato negli ultimi anni sta lavorando molto bene con diverse iniziative in aiuto alla nostra comunità. Come i doni alla nostra casa di riposo o la raccolta degli occhiali. Piantare oggi un albero, in questo momento di difficoltà, è un gesto e una dimostrazione di vicinanza che apprezziamo fortemente”. Alla messa in dimora del sorbo hanno partecipato il vicesindaco Donato Piccirilli e il consigliere comunale Piero Minari in rappresentanza dell’amministrazione.

Il sindaco di Pompeiana, Pasquale Restuccia, ha aggiunto: “Ringrazio il Lions Club, un’associazione importante che ben rappresenta il nostro territorio. Un albero non rappresenta solo una pianta ma l’ambiente in generale. Si tratta di una bella iniziativa, dal forte valore territoriale ed educativo, dedicata ai bambini che sono il nostro futuro. Sono anche contento che sia stato piantato un carrubo, un’essenza mediterranea e una pianta longeva”. Al bel momento con i bambini di Pompeiana erano presenti anche i consiglieri comunali Gabriella Sarnico ed Enrico Tacchi.

Valerio Ferrari, sindaco di Terzorio: “Una bella iniziativa per riunire simbolicamente i 10 comuni della sezione locale dei Lions. Fin dall’inizio di questa amministrazione, i temi della sostenibilità ambientale sono sempre stati a noi cari. Abbiamo recentemente completato la conversione a led di tutti i punti luce, da due anni i consumi energetici del nostro comune derivano da fonti rinnovabili e abbiamo svolto importanti lavori di efficientamento energetico all’interno del municipio. La piantumazione di quest’albero è un atto simbolico su questa strada”. In rappresentanza dell’amministrazione di Terzorio c’era il vicesindaco Mauro Lombardi.

Presenti questo pomeriggio alla piantumazione dei tre alberi anche gli sponsor che hanno sostenuto fortemente il progetto: l’architetto Minari, Tini Giardini e Cantine Sansteva.

Nei prossimi giorni l’iniziativa andrà avanti con la messa in dimora degli ultimi sette alberi.