I compiti della Polizia sono diversi e non riguardano solo affibbiare multe o cercare gli autori dei reati. Nei giorni scorsi, infatti, una pattuglia della Polizia Stradale di Tortona in servizio di vigilanza ex statale 211, nei pressi di Pozzolo Formigaro, notava sul margine della strada la presenza di un cane di razza “lagotto”, visibilmente impaurito e spaventato.

Mentre uno degli operatori provvedeva a rallentare il traffico in transito, l’altro, dopo aver tentato di conquistare la fiducia dell’animale, si assicurava che fosse in sicurezza.

Tramite la Centrale Operativa della Polizia Stradale di Alessandria, veniva contattato il canile di Novi Ligure per il recupero. Nel frattempo, però, si presentava sul posto il proprietario del cane il quale affermava che, mentre stavano passeggiando, il lagotto si era messo all’inseguimento di un leprotto, facendo perdere le proprie tracce.

L’animale veniva così affidato alle cure del padrone che lo riprendeva con sé.