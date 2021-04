L’istituto SANTACHIARA è soggetto attuatore del bando BUONO SERVIZI LAVORO DISOCCUPATI attraverso il quale REGIONE PIEMONTE intende potenziare i servizi agli over 30 e over 50 che, a causa della crisi economica prodotta dalla pandemia da Covid-19, hanno perso il lavoro.

Questo strumento mette al centro la persona disoccupata, facendo leva sulle sue capacità residue e rifocalizzandole verso la ricerca attiva di un’occupazione, più che verso l’accettazione passiva delle attività proposte. Focus dell’intervento è la redazione del progetto professionale personale, strumento fondamentale per la ricollocazione nel mercato del lavoro.

Fin da domani i cittadini potranno recarsi presso le sedi di Tortona (Piazzetta Gambara, 1 tel. 0131/862335 mail: serviziallavoro.tortona@santachiaraodpf.it) e Serravalle Scrivia (Piazza Bonaventura, 6 tel. 0143/65366 mail: serviziallavoro.serravalle@santachiaraodpf.it) per usufruire GRATUITAMENTE dei seguenti servizi: azioni orientative individuali, consulenza orientativa, certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e non formali, accompagnamento al reinserimento professionale tramite tirocini indennizzati.

Particolare attenzione verrà dedicata alle categorie più fragili: le donne con carichi di cura e gli over 50, ai quali verrà garantito un bilancio di competenze più lungo e un maggior supporto motivazionale.

Per gli under 30 continua ad essere attivo il Programma Garanzia Giovani, che ha lo scopo di favorire il primo impiego dei Neet.