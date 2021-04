Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

La sezione di Alessandria della Confederazione Agricoltori Italiani (Cia) esprime cordoglio per la scomparsa, dopo una malattia durata circa un anno, dell’associata Samantha Fara , 47 anni, titolare di “Non solo capre”, allevamento caprino a Castellazzo Bormida. Lascia il marito Massimo .