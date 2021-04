«Garantiamo il mantenimento del Centro dialisi a Valenza, non è previsto alcun depotenziamento del servizio, così come confermiamo il pieno interesse per il presidio sanitario del Mauriziano, riguardo al quale stiamo ragionando sulla prima bozza di stima dei costi di adeguamento della struttura alle necessità individuate con l’Azienda sanitaria locale».

Così l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, questa mattina in margine alla sua visita al Centro vaccinale di Valenza.

«Nel caso del presidio sanitario di Valenza, così come per quello di Lanzo – ha ricordato Icardi -, abbiamo risolto il contenzioso ultradecennale sul riconoscimento dei canoni di locazione e le spese anticipate dalla Regione per la manutenzione degli immobili di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano. Adesso sono al vaglio le ipotesi di acquisizione o proseguimento di locazione delle strutture, tenendo conto dei lavori di ristrutturazione a cui andranno sottoposte per renderle pienamente rispondenti ai bisogni strutturali della Sanità del territorio».