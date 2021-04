A partire dal 1° maggio 2021 il Centro di raccolta di Francavilla Bisio diventa intercomunale e potranno, quindi, accedere i cittadini di tutti i Comuni del nostro bacino del novese e del tortonese: Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Basaluzzo, Capriata d’Orba, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrosio, Cassano Spinola, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Fraconalto, Francavilla Bisio, Fresonara, Gavi, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Molino dei Torti, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Predosa, Sale, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, Tassarolo, Tortona, Viguzzolo, Villaromagnano e Voltaggio.

I Centri di raccolta intercomunali (per ora Cassano Spinola, Predosa, Tortona e Francavilla Bisio) sono aree attrezzate in cui i cittadini possono portare varie tipologie di rifiuti e, in particolare, quelli che non possono essere ritirati con il normale sistema di raccolta. Il conferimento dei materiali presso il Centro di raccolta è gratuito.

Il Centro di raccolta di Francavilla Bisio si trova in Via Guasco (strada di collegamento tra Basaluzzo e Gavi), adiacente la pesa pubblica e gli impianti sportivi.

E ha i seguenti orari di apertura al pubblico:

ORARI DEL CENTRO STAGIONE INVERNALE (DAL 01/10

AL 31/03) STAGIONE ESTIVA (DAL 01/04

AL 30/09) LUNEDÌ 14.00 – 18.00 15.00 – 19.00 MARTEDI 8.00 – 12.00 9.00 – 13.00 GIOVEDÌ 8.00 – 12.00 9.00 – 13.00 VENERDI 14.00 – 18.00 15.00 – 19.00 SABATO 8.00 – 12.00 9.00 – 13.00

RACCOMANDAZIONI

Non portare nei Centri di raccolta rifiuti indifferenziati.

Effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono essere consegnati integri, non smontati.

I rifiuti non vanno abbandonati all’esterno della recinzione.

Si può accedere al Centro di raccolta esclusivamente con vetture non immatricolate autocarro.

Per scaricare presentarsi muniti di documento d’identità e tessera sanitaria.

COSA SI PUÒ PORTARE

Abiti usati; batterie e accumulatori per auto; elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, tv, frullatori…); imballaggi in cartone; imballaggi in plastica; imballaggi in vetro; ingombranti (mobili, serramenti, grossi giocattoli…);legno; metalli; neon; oli e grassi minerali (da motore) e vegetali (da cucina);piccoli quantitativi di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (max 5 conferimenti annui da 1 mc per utente); pile e farmaci; scarti di potature e rami; toner per stampa esauriti.

RIFIUTI NON AMMESSI NEL CENTRO DI RACCOLTA

Non sono accettati estintori e bombole gas (da consegnare al rivenditore o a chi li revisiona); eternit e materiali contenenti amianto; fitofarmaci; liquidi e tutto quanto non indicato nel regolamento; materiali radioattivi; motori; parabrezza e radiatori vetture; rifiuti pericolosi provenienti da attività artigianali e industriali in quanto residui della attività stessa (ad esempio: vernici da carrozzerie e verniciatori, inchiostri da stamperie, rifiuti chimici di laboratori, artigiani, industrie, neon da imprese di manutenzione); solventi; vetri contenenti all’interno reti di ferro e simili.

Da sapere. Gli ingombranti (elettrodomestici, mobili, serramenti, arredi…) vengono ritirati gratuitamente presso l’abitazione su prenotazione: chiamando il Numero Verde 800.085.312, scrivendo all’indirizzo mail: callcenter@gestioneambiente.net,

collegandosi al sito Internet http://www.gestioneambiente.net/nostre-attivita-pagine/default.