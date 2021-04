Ricerca per:

I sei Bengalesi maggiorenni venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria in ordine al reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato di cui all’art.10 bis del Dlgs 286/98; il minorenne veniva trasferito presso una struttura dei servizi sociali comunali.

Dopo essere stati affidati alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto, i sette ragazzi, uno dei quali risultato minorenne, venivano condotti presso la Questura di Alessandria per le procedure di identificazione e di gestione amministrativa della posizione di stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Rintracciato dalle pattuglie della Polizia Stradale di Alessandria, il mezzo veniva fermato al casello autostradale di Alessandria Ovest dell’autostrada A/21 “Torino–Piacenza”. Nascosti dietro al carico dei bancali di legno trasportati, vi erano 7 giovani ragazzi del Bangladesh i quali, dopo essere stati soccorsi, riferivano di essersi introdotti all’interno del complesso veicolare a Ventimiglia con l’intento di raggiungere la vicina Francia, salvo accorgersi che il mezzo, invece, stava dirigendosi in direzione opposta.