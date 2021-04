Era il vicecomandante della Polizia Municipale di Tortona e lo scorso anno è deceduto per Covid. Il Comune di Tortona ha deciso di ricordarlo con una bella iniziativa.

A un anno dalla prematura scomparsa del vicecomandante della Polizia Municipale, Andrea Gastaldo, infatti, l’Amministrazione comunale di Tortona, insieme al Comune di Ovada, città di cui era originario, lo ricordano istituendo in sua memoria quattro borse di studio destinate a studenti che, terminata lodevolmente la scuola superiore, intendono proseguire nel loro percorso formativo coniugando studio e volontariato.

Due borse di studio di 1.000 euro ciascuna saranno assegnate a studenti che abbiano completato la scuola secondaria di secondo grado (superiori) e che intendono iscriversi all’università.

Una terza borsa di studio da 1.000 euro andrà a uno studente che abbia conseguito una qualifica presso un’agenzia formativa di Tortona e abbia intenzione di proseguire il proprio percorso formativo.

La quarta borsa da 1.000 euro sarà riservata a uno studente che abbia concluso la scuola superiore a Ovada e intenda iscriversi all’università.

Le borse saranno assegnate entro il 16 aprile di ogni anno nell’ambito di una cerimonia pubblica che si svolgerà, alternativamente, a Tortona e Ovada.

Il bando sarà pubblicato ogni anno e rivolto a studenti il cui nucleo famigliare abbia ISEE non superiore a 24 mila euro. L’assegnazione avverrà valutando i criteri di merito ed economici di ciascun studente, in caso di ex aequo saranno privilegiati gli iscritti a Giurisprudenza, corso di laurea frequentato anche da Andrea Gastaldo.