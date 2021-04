Sono tempi difficili per tutti, anche per chi ama gli animali e con loro divide la vita. Ne è ben consapevole la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, che in Piemonte, oltre ai servizi dell’iniziativa Leidaa per emergenza Covid-19, offre aiuti alimentari per gli animali d’affezione delle famiglie in difficoltà (non solo a causa della pandemia).

“Dipende da quello che abbiamo e da dove lo abbiamo – precisa Gabriele Merlo, coordinatore organizzativo dell’associazione per Piemonte e Valle D’Aosta e responsabile nazionale delle guardie zoofile – ma cercheremo di soddisfare le richieste di chi ne ha davvero bisogno con gli alimenti che si trovano nei depositi di ciascuna provincia. Del resto – prosegue – la nostra iniziativa per l’emergenza Covid-19 è in pieno svolgimento e impegna a fondo i volontari in un compito al servizio della comunità e per il bene dei nostri amici a quattro zampe. Basti considerare la situazione dei positivi in quarantena, a volte famiglie intere, che non sanno a chi affidare il proprio cane per le quotidiane passeggiate o per portarlo dal veterinario. Il problema si aggrava se le persone vengono ricoverate e gli animali restano improvvisamente soli, e diventa drammatico quando, purtroppo, la battaglia con il virus è perduta. Le richieste sono moltissime. Chi volesse darci una mano, e mettersi a disposizione per accudire con noi gli animali di chi oggi non può occuparsene, è sempre benvenuto. Vogliamo togliere a chi si ammala – sottolinea Merlo – almeno la preoccupazione di provvedere al proprio cane o al proprio gatto. Se nessuno può prendersene cura, ci pensiamo noi. Ma abbiamo bisogno dell’aiuto di chiunque può darlo. E abbiamo gli aiuti alimentari da distribuire.”

Se hai bisogno di aiuto o vuoi unirti a noi contattaci:

LEIDAA Alessandria e provincia, Presidente Barbara Bressan +39 333 1847525