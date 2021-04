Venerdì 23 aprile si è svolta l’assemblea del Comitato Tortona per Ospedale Civile, costituito il 19 marzo 2020 per raccogliere fondi da utilizzare per supportare l’attività dell’ospedale cittadino durante l’emergenza Covid-19 e per sostenere il suo potenziamento.

Il Comitato, coordinato dal Sindaco Federico Chiodi, fanno parte rappresentanti dell’imprenditoria locale, della sanità, del mondo sindacale, del volontariato, del CISA e dal Comitato Tecnico scientifico composto da medici e tecnici dell’Ospedale.

All’ordine del giorno l’approvazione del primo bilancio d’esercizio che chiude con una giacenza di cassa al 31 dicembre 2020 di 669.095,06 euro; il totale delle donazioni raccolte ammonta a 1.239.445,99 euro, mentre la somma investita a 570.271,96 euro. Nei primi mesi del 2021 si sono aggiunte ulteriori spese per 154.402,03 euro che portano la disponibilità economica attuale a 514.937,23 euro.

Gli acquisti effettuati hanno riguardato, nella prima fase, i dispositivi di protezione individuale per gli operatori dell’ospedale, oltre a diverse importanti attrezzature utilizzate in ospedale: per il reparto di terapia intensiva 7 letti e relativi materassi antidecubito, 3 ventilatori polmonari e 3 umidificatori, 2 monitor e una centrale di monitoraggio; per il laboratorio di microbiologia sistemi, attrezzature e materiali necessari all’esame dei tamponi molecolari Covid; per il reparto di Chirurgia una colonna laparoscopica e per la Radiologia un ecografo portatile digitalizzato.Sono state soddisfatte tutte le richieste pervenute dalla Direzione sanitaria del nosocomio e dai medici responsabili dei singoli reparti.

L’assemblea ha anche approvato due nuovi investimenti: il primo riguarda l’acquisto di uno strumento per ecografie che servirà a potenziare l’attività del Centro Emostasi e Trombosi attivo presso il Servizio Trasfusionale dell’Ospedale, macchinario che consentirà la prevenzione e la diagnosi delle trombosi, malattia che si presenta anche come effetto collaterale delle infezioni da Covid-19; il costo è di 32.500 euro.

Altri 30.000 euro saranno invece investiti per quello che è l’altro scopo principale di azione del Comitato: sostenere la futura riconversione dell’Ospedale. Sarà infatti finanziato uno studio da parte dell’Università Bocconi di Milano, di cui si occuperà il professor Mario Delvecchio, con l’obiettivo di recepire le esigenze del territorio ed effettuare una valutazione della struttura per la sua attrattività in ambito locale, regionale ed extraregionale, allo scopo di generare la mobilità attiva necessaria per far funzionare meglio l’ospedale, che comunque resterà sotto controllo pubblico, come da espressa volontà dell’Assessorato regionale alla Sanità. Lo studio andrà ad integrare il piano di potenziamento elaborato dal CESIM, il Centro Studi Interaziendale di Management Sanitario, attualmente al vaglio della Regione Piemonte.

NELLA FOTO IN ALTO ALCUNI COMPONENTI DEL DIRETTIVO