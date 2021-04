Ricerca per:

Nonostante quasi tre mesi di lockdown morbido, il Portogallo no ha però intenzione di ammorbidire i controlli ai confini. Dopo i quasi 16.500 nuovi casi giornalieri di fine gennaio, Lisbona aveva imposto una serie di rigide misure per controllare la situazione sanitaria del Paese.

Dopo vari mesi di forti restrizioni per contenere i contagi, il Portogallo ha deciso di riaprire lo scorso 5 aprile i musei, i bar con terrazze e le scuole secondarie . Ci saranno comunque delle regole da rispettare: un massimo di quattro persone potranno sedersi insieme ai tavoli dei bar all’aperto, restano vietati gli allenamenti di gruppo nelle palestre e nei centri sportivi, mentre i musei potranno scegliere di cambiare i loro orari di apertura e chiusura.

In Portogallo ora riaprono musei, bar e scuole