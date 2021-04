Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di ieri pomeriggio, martedì 6 aprile.

I pompieri sono prima intervenuti alla frazione Morigliassi di Fabbrica Cuirone perché qualcuno deve aver gettato un mozzicone di sigaretta fuori dall’auto questo ha incendiato delle sterpaglie lungo la strada provinciale. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno dato vita ad un incendio di discrete proporzioni, spento, però, prontamente, dai pompieri.

Sempre il vento è stato la causa dei danni provocati ad una parte degli spogliati dello stadio sportivo “Fausto Coppi” a Tortona. Le raffiche hanno divelto alcune tettoie che coprivano il percorso di passaggio degli atleti verso gli spogliati. Alcune si sono staccate e dopo essere trasportate dal vento sono cadute a terra mentre altre svolazzavano pericolosamente: in parte ancora ancorate, in parte no.

I Vigili del Fuoco di Tortona sono intervenuti e hanno messo in sicurezza la zona rimuovendo le coperture pericolanti.