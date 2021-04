Ricerca per:

E’ in corso, nei ritagli di tempo consentiti dalle altre attività, la pulizia del lungomare di San Bartolomeo al Mare che viene effettuata dalla ditta appaltatrice Egea Ambiente di Alba che si è aggiudicata l’appalto di subambito dell’ATO rifiuti di 12 comuni, tra cui appunto San Bartolomeo al Mare. “Nel frattempo – spiega il vice Sindaco, Sandro Fedozzi – è già cominciata la pulizia delle spiagge e nelle prossime settimane verrà effettuato il ripascimento. Contiamo di essere pronti per la stagione, nonostante gli impedimenti dovuti alla pandemia”.

In corso la pulizia del lungomare di San Bartolomeo al Mare