Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Il Vicesindaco e la Giunta, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri, il Segretario Generale, i Dirigenti, i Dipendenti e l’Amministrazione Comunale tutta si stringono al proprio Sindaco in questo triste momento di dolore e porgono alla famiglia sentite condoglianze.