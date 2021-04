“Per avere una città che sia bella, accogliente, attrattiva e sicura la strada passa prioritariamente attraverso il rispetto dell’ambiente ed il decoro cittadino”. A parlare è il Sindaco di Valenza, Maurizio Oddone, che ha posto proprio la tutela ambientale tra le priorità del suo programma di mandato. Nei giorni scorsi, dopo un incontro con il Comandante della Polizia Locale valenzana, Gianluigi Talento, è stato deciso di intensificare i controlli sul territorio per prevenire le possibili violazioni alla normativa, oltre che sanzionarle in caso di accertamento.

L’azione vede impegnata la Polizia Locale di Valenza, in collaborazione con Amv Igiene Ambientale, e prevede, oltre al pattugliamento sul territorio, in zone anche periferiche come lungo Po, l’utilizzo di strumenti di nuova tecnologia. Occorrerà prevenire, con questi interventi e la sensibilizzazione dei cittadini che vengano effettuati conferimenti errati (sono stati trovati mobili nei cassonetti), abbandoni di rifiuti pericolosi come in Strada Chiocciola o di rifiuti speciali quali lavatrici, frigoriferi o altri elettrodomestici (per questa tipologia sono previste sanzioni penali) –nonostante vi siano precise modalità di smaltimento e i cui interventi di recupero provocano soltanto costi per i cittadini e rallentamento del servizio.