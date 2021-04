Ricerca per:

Brillante intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona che l’altra sera sono intervenuti alla periferia di Tortona per un incendio che si è sviluppato nelle vicinanze di un capannone.