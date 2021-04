Martedì 13 aprile 2021, il Consigliere comunale di Progetto Tortona Federico Mattirolo, ha inviato una lettera al Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, per chiedere che in città siano riaperte al più presto le aree giochi e sport.

“L’ho fatto – dice Matttirolo – perché dopo il rientro della Regione in Zona Arancione, il Presidente della Regione ha adottato il decreto n. 47/2021 che prevede, tra le altre misure, la chiusura delle aree attrezzate per gioco e sport all’interno dei parchi pubblici, salva la facoltà dei Sindaci di assumere differenti regolamentazioni. Riaprire le aree gioco all’interno dei parchi pubblici nonché le aree attrezzate ed i campetti per la pratica di sport all’aria aperta è fondamentale dopo mesi di reclusione in casa, soprattutto per tante famiglie con bambini e per i più giovani.”

Mattirolo ricorda che numerosi studi confermano che la diffusione del contagio da Covid-19 avviene quasi esclusivamente all’interno di luoghi chiusi e che il rischio di contagio all’aperto è quasi irrilevante.

“Finalmente – aggiunge il Consigliere di Progetto Tortona – i dati relativi alla diffusione del contagio nel Comune di Tortona sono in miglioramento negli ultimi giorni e l’arrivo della stagione primaverile e del bel tempo rappresentano un incentivo allo svolgimento di attività all’aria aperta, soprattutto per giovani e bambini. Inoltre, tanti bambini e ragazzi tornati a frequentare le scuole cittadine, ea causa della chiusura delle palestre scolastiche, non hanno la possibilità di svolgere le ore di educazione fisica, attività che potrebbero invece praticare all’aperto proprio nelle aree attrezzate e nei campetti della città, spesso vicini alle strutture scolastiche. Per queste ragioni abbiamo chiesto al Sindaco di intervenire al più presto ed adottare un provvedimento simbolico ed importante.”