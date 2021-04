Giornata intensa, piena di lavoro e non facile, quella di ieri, martedì 13 aprile, per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, che sono intervenuti in diverse occasione, tre delle quali meritevoli di salire agli onori della cronaca.

Il primo intervento, in ordine cronologico, è avvenuto a Rivalta Scrivia, per un incidente stradale fra due auto, a quanto pare con feriti lievi. I pompieri hanno messo in sicurezza le auto.

Sicuramente più difficile e importante quello che si è verificato in un alloggio in via Orsi, a breve distanza dalla caserma dei Carabinieri, dove, secondo la prima sommaria ricostruzione, un’anziana pensionata stava lavandosi all’interno della vasca da bagno ricolma d’acqua e non riusciva a rialzarsi.

La donna è rimasta dentro la vasca piena d’acqua e chiusa fra le mura domestiche, tuttavia, in qualche modo è riuscita a chiedere aiuto e sul posto intervenuti appunto i pompieri che l’hanno salvata. Le sue condizioni, secondo quanto è stato possibile apprendere, non erano affatto gravi.

Il terzo e ultimo intervento della giornata, è avvenuto dopo cena, quando i Vigili del fuoco sono intervenuti alla periferia della città lungo la statale per Genova perché l’insegna luminosa di una ditta di autotrasporto, probabilmente a causa di un corto circuito, aveva preso fuoco.

In breve tempo i pompieri hanno spento le fiamme ma l’insegna è andata in gran parte distrutta.