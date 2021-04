E’ stata una serata davvero difficile quella che ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, ieri sera, venerdì 2 aprile. Una serata che si è conclusa a Monleale con un intervento durato circa 4 ore di cui raccontiamo nell’articolo.

Prima di questo, però i pompieri di Tortona hanno effettuato altri due interventi.

Tutto è iniziato poco dopo le 20 con lo spegnimento di un incendio di sterpaglie in un campo a breve distanza dal cimitero di Castelnuovo Scrivia. Neanche il tempo di rientrare in sede che gli operatori sono stati chiamati a Carbonara Scrivia in via Costa, dove il vento stava facendo ondeggiare pericolosamente un palo della linea Telefonica. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a metterlo in sicurezza, poi sono rientrati a Tortona dove, dopo una breve pausa, si sono diretti nel Comune di Monleale per quello che è stato sicuramente il lavoro più corposo del turno.

Si è trattato di un grosso incendio che si è verificato in via Pietra del Gallo nel Comune di Monleale, in una zona dove si trovano tre baracche di legno e due container che a quanto pare vengono utilizzati dai lavoratori agricoli durante il periodo della vendemmia.

La zona non è facilmente raggiungibile ed è circondata da vigneti. Nelle baracche, in questo periodo, non c’è ufficialmente nessuno, eppure l’incendio era davvero corposo e diverso il materiale infiammabile è andato distrutto. I Vigili del fuoco lo hanno prima circoscritto e poi spento, lavorando fino a tarda notte.

Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri di Volpedo che hanno avviato un’indagine allo scopo di individuare l’origine e le cause di quanto accaduto, che sono ancora in corso di accertamento e al momento, vista la zona isolata, non ci si spiega come, chi o cosa possa aver dato origine alle fiamme.