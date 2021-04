Una Pasqua difficile, come quella dello scorso anno e, forse, ancora di più, perché molti sono arrabbiati e vicino alla disperazione, specialmente coloro che hanno attività che devono rimanere chiuse. Il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, lo sa bene e nel suo messaggio pasquale a tutti i tortonesi, ha voluto fare il punto della situazione ma, soprattutto, ha voluto parlare chiaro e lanciare un appello a tutti gli abitanti.

Di seguito il messaggio che ha rivolto a tutti i cittadini.

Cari concittadini,

volevo ricordare che l’anno scorso ci eravamo augurati che la Pasqua fosse l’ultima in cui non potevamo festeggiare come eravamo abituati, a causa della grave crisi sanitaria che stavamo vivendo. Purtroppo oggi, ad un anno di distanza, con la sola esclusione di una piccola parentesi estiva, ci troviamo ancora vivere questo lungo periodo di passione.

Le modalità sono cambiate e oggi, se non altro, possiamo guardare con speranza e con fiducia alle vaccinazioni che stanno procedendo nella nostra città e che contribuiranno riportarci verso l’agognato ritorno alla normalità che tutti i cittadini si aspettano.

Il Piemonte – mi piace ricordarlo – è la prima regione, dopo la provincia autonoma di Bolzano, per percentuale di abitanti che hanno terminato il corso della vaccinazione, c’ioè delle due dosi di vaccino.

Quindi il sistema che a volte si percepisce lento, in realtà, sta funzionando qui, meglio che altrove, e devo ringraziare l’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e l’ ASL di Alessandria per l’obiettivo raggiunto.

So che la tempra dei tortonesi è stata messa alla prova come mai era successo e che le difficoltà si fanno sempre più insistenti, ma faccio un appello, ancora una volta, alla tenacia e al senso di responsabilità di tutti i concittadini, per affrontare insieme quello che penso (e spero) possa essere l’ultimo duro periodo di questa pandemia.

Ho visto tanti di voi nervosi e arrabbiati; tanti sono vicino alla disperazione, specialmente coloro che hanno attività che devono rimanere chiuse, e comprendo l’ansia e lo sconforto che spesso vedo serpeggiare anche nei vostri messaggi sui Social, tuttavia dobbiamo cercare di essere forti ancora per un po’ e colgo l’occasione per fare a tutti voi e a tutte le vostre famiglie, i miei migliori auguri di Buona Pasqua.

Federico Chiodi – Sindaco di Tortona