Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

«Non vediamo l’ora di ritornare alla normalità – dichiara l’Assessore Andrea Sisti – ripartendo dai nostri luoghi della cultura che potranno accogliere nuovamente curiosi, visitatori, bambini e famiglie. Famiglie che troveranno un museo accogliente e baby friendly, con l’area dedicata alle neomamme, grazie alla collaborazione con Soroptimist Alessandria che, durante la lunga chiusura ha allestito il Baby Pit stop per la mamma che allatta».

Il Museo sta preparando un ricco calendario di appuntamenti per bambini e famiglie che verrà proposto dal mese di maggio.

La prenotazione può essere effettuata on line attraverso il nuovo sito internet www.museodeicampionissimi.it , oppure inviando una email a

In base alla normativa vigente nelle giornate di sabato e domenica gli ingressi sono consentiti previa prenotazione. Per motivi organizzativi fino al 15 maggio il Museo sarà aperto esclusivamente al pomeriggio (venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20).

Con il ritorno in zona gialla del Piemonte proseguono le riaperture dei luoghi della cultura. Dopo la Biblioteca Civica, anche il Museo dei Campionissimi torna a riaprire le sue sale ai visitatori a partire da venerdì 30 aprile , con un nuovo orario