Un’area della città che meriterebbe di essere valorizzata e Azione Tortona dopo un sopralluogo, dalla pagina Social del suo presidente, Andrea Mantovan, lancia un appello.

“La ex Colonia solare di Tortona – dice Mantovani – è un’area bellissima che si affaccia sulla zona collinare della città, usata solo come gabinetto per i cani. E’ uno dei parchi più belli di tutta la provincia, abbandonato e lasciato degradare da decenni: panchine a pezzi, bagni distrutti, struttura coperta pericolante, pavimentazione frantumata e spazio verde utilizzato come toilette cani. Questo è il biglietto da visita di tale area, e per questo mi appello a tutti coloro che, negli ultimi giorni, hanno parlato di “TERRITORIO” sui vari giornali tortonesi, ricordando che le parole sono buone solo se si trasformano in azioni concrete.”

“Non ci fermeremo – conclude Mantovani – sicuramente a questo sopralluogo, abbiamo intenzione di intervenire volontariamente per la rinascita di questa zona, non solo esteriormente. Siamo disponibili a collaborare con chiunque abbia a cuore questo spazio, proponendo e sviluppando una serie di progetti culturali con l’amministrazione comunale, iniziative sociali con le diverse associazioni, attività sportive con le palestre e squadre della città ed eventi musicali con i gruppi locali, ma non prima di aver riqualificato tutta la struttura! Serve la forza di volontà, non le parole.”

Pr quanto riguarda Oggi Cronaca noi siamo sempre disponibili a dare il nostro contributo dando voce ed eco alle varie iniziative come questa e a tutti coloro che vorranno collaborare o realizzarne altre tutte con lo scopo di valorizzare il Territorio.

Angelo Bottiroli