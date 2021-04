Al via il concorso artistico “Garbagna in arte” un’opportunità per i giovani del territorio

GARBAGNA IN ARTE è concorso artistico che si rivolge a tutti coloro che nel 2021 hanno tra i 16 e i 30 anni e che risiedono all’interno delle Provincie di Alessandria, Cuneo, Asti, Vercelli, Pavia, Piacenza, Genova e Savona. Il tema del concorso è tratto da una lettera trascritta sul Mestiere di vivere di Cesare Pavese:

“A Hemingway, Hai mai visto le colline piemontesi? Sono marroni, gialle e polverose, a volte verdi… Ti piacerebbero. Il tuo amico, C. P.” I selezionati riceveranno un premio in denaro pari a 200€ (primo classificato), 150€ (secondo classificato) e 100€ (terzo classificato). I lavori verranno esposti nelle vie del centro di Garbagna. Il termine ultimo entro cui mandare i lavori è il 15 maggio. Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando su http://www.lafenicetortona.org/site/it/garbagna-in-arte/ Il concorso, organizzato dalla Fenice APS in collaborazione con il Comune di Garbagna, è promosso all’interno del progetto Erasmus+ JAMMIN. Condividi:

