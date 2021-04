Oggi, giovedì 1 aprile, la locale sezione della Coldiretti, nell’ambito di una iniziativa che l’associazione sta portando avanti a livello nazionale, ha consegnato al Comune di Tortona pacchi con prodotti alimentari da consegnare alle famiglie in difficoltà.

I prodotti offerti, tutti “made in Italy”, tra cui pasta, riso, formaggi, biscotti, insaccati, carne e latticini. Saranno distribuiti tramite il servizio di “Spesa Solidale” avviato lo scorso anno e proseguito fino a oggi con il coordinamento degli uffici comunali e l’indispensabile collaborazione dei volontari delle associazioni cittadine.

“Ringraziamo la Coldiretti – hanno detto il Sindaco Federico Chiodi e l’Assessore ai Servizi sociali Marzia Damiani, presenti alla consegna – per questo gesto concreto di solidarietà nei confronti dei cittadini che in questo momento si trovano in particolare difficoltà”.