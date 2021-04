Domani, venerdì 2 aprile, ricorre la Giornata mondiale della consapevolezza per l’autismo e il Comune di Tortona, in collaborazione con le cooperative Azimut ed Egeria, in rete con le scuole e e il CISA (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale) organizza, a partire dalle ore 10, letture a tema sul canale YouTube della Biblioteca Civica.

Le letture saranno a cura di Valentina Usala. Inoltre, nel mese di aprile, saranno pubblicati sulla pagina Facebook della Biblioteca i disegni realizzati dagli studenti sul tema dell’autismo.