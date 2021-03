Vaccini, Sottosegretario Costa: “Ottima notizia ok di Ema a J&J. Strumento in più per proteggere vita e salute cittadini”

“Da oggi potremo utilizzare anche il vaccino monodose di Johnson & Johnson. Uno strumento in più per combattere il Covid e proteggere la vita e la salute dei nostri cittadini. Un’ottima notizia che ci permette di guardare al futuro con più speranza e serenità. Il parere positivo dell’Ema rappresenta un ulteriore fondamentale passo in avanti nel processo di accelerazione della campagna vaccinale”. È quanto scrive il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa.

Condividi:

WhatsApp



Tweet

Telegram

Stampa