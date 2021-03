Il Governo sta pensando di approvare una norma che prevede un automatismo che farà entrare le Regione in “Zona Rossa” e cioè il superamento del limite di 250 positivi su 100.000 abitanti.

Naturalmente il provvedimento riguarda tutto il territorio regionale, ma noi abbiamo provato a fare i calcoli sulla base dei numeri della pandemia in provincia di Alessandria, per avere un quadro della situazione, che, al momento, malgrado le apparenze e le forti divergenze rispetto al resto della Regione alle prese con una situazione ben più grave, non è affatto buona.

Non possiamo calcolare la situazione a livello provinciale perché sul sito ufficiale del COVID è possibile conoscere il numero di quelli attualmente positivi solo per quanto riguarda le regioni e non per le province, per cui ci limitiamo a valutare la situazione delle sette città centro zona e, come potete vedere dalla tabella in alto, solo Tortona e Casale Monferrato rimarrebbero sotto la soglia dei 250 positivi ogni 100mila abitanti.

Per rendersene conto è sufficiente togliere la virgola dai dati delle terza colonna (percentuale calcolata su mille abitanti) e si hanno i dati sui quali si basa il Governo.

Quindi anche in provincia, in cinque delle sette maggiori città, la situazione non è così buona come sembrerebbe.