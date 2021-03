Ricerca per:

“Elio, oltre ad essere stato un caro amico è il fondatore e da sempre l’anima della sezione Uildm di Imperia – commenta Marco Podestà, presidente del Comitato San Giovanni – Lo ricordo sempre sorridente e positivo: una persona che è stata e sarà un esempio per tutti noi, insegnandoci ad accettare con il sorriso tutto quanto di buono la vita ci dona”.

Alcuni giorni fa è venuto a mancare l’amico Elio Franciosi, presidente della Sezione UILDM di Imperia e da sempre dedito al sostegno delle persone affette da distrofia muscolare. Elio ha collaborato con il comitato San Giovanni per anni, organizzando nell’ambito della nostra tradizionale la ‘ginKarozzina’, una gara goliardica per sensibilizzare sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Un ricordo per Elio Franciosi di Imperia da parte di Ineja