Bella iniziativa del Comune di Tortona che in vista della primavera ha iniziato d occuparsi della manutenzione del Parco del Castello provvedendo ad aggiustale panchine rotte dai vandali l’idea venuta alla luce è stata quella di sostituire le assi di legno di colore marrone con altre colorate.

“Da alcune settimane è in corso la sistemazione delle panchine del Parco del Castello dicono in Municipio – e nei , nei pressi della Torre, le abbiamo rinnovate con diversi colori. Un modo per restituire decoro e vivacizzare una delle aree più belle e frequentate della città.”