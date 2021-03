Preso, in pieno centro storico a Tortona, grazie alla collaborazione delle telecamere di videosorveglianza e al termine di una lunga indagine effettuata dai Carabinieri di Casale Monferrato terminata con la collaborazione di quelli di Tortona e Canelli.

E’ accaduto nel corso degli ultimi giorni, quando il personale del NOR della Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato è stato impegnato nella ricerca di un torinese condannato per omicidio colposo, concorso in incendio, morte o lesione come conseguenza di altro delitto e danneggiamento fraudolento commessi dal 2010 al 2013.

I Carabinieri si stavano occupando da tempo delle ricerche dell’uomo, un 41enne domiciliato a Casale, in collaborazione con i colleghi delle Compagnie di Canelli e Tortona, finché, al termine di una serie di accertamenti, pedinamenti, analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina e dopo avere studiato nel dettaglio le passate abitudini e frequentazioni dell’uomo, sono giunti alla sua cattura, avvenuta in pieno centro a Tortona.

Un intervento avvenuto in condizioni di massima sicurezza, con l’impiego di personale dei comandi di Casale e Tortona di cui quasi nessuno se n’è accorto perché l’azione dei militari è stata perfetta.

Al termine delle attività di rito, l’arrestato è stato portato presso la casa circondariale di Vercelli, dove dovrà scontare un residuo di pena di 4 anni e 6 mesi.