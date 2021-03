Ricerca per:

Questo ulteriore indebolimento della domanda aerea è in gran parte dovuto a controlli più severi sui viaggi interni in Cina durante il periodo delle vacanze del capodanno lunare che ha causato una inevitabile fortissima contrazione aggiuntiva rispetto al dato globale.

Il consueto monitoraggio dell’associazione che raggruppa oltre 290 compagnie aeree ha preso come termini di paragone il mese del 2020 e lo stesso periodo del 2019, evidenziando il disastroso impatto dell’emergenza Covid. Il risultato è tanto più preoccupante se confrontato con il calo che si era avuto nel dicembre scorso (2020) che aveva fatto segnare un -69%. Nel dettaglio della mappatura, la domanda del cosiddetto traffico domestico ha segnato un -47% rispetto ai livelli pre Covid, mentre quello del traffico internazionale ha toccato addirittura il –85,6% .

Traffico aereo in picchiata anche a gennaio, certificato da Iata , con una domanda totale di passeggeri crollata del -72% sia rispetto ai livelli pre-Covid (gennaio 2019) , risultato peggiore perfino di dicembre 2020 (quando il crollo anno su anno era stato del 69,7%).