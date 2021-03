“Entro pochi giorni – annuncia Chiara Cerri, Consigliere Comunale incaricata alle politiche finanziarie e alla programmazione economica del Comune di Taggia – porteremo all’esame del consiglio comunale il bilancio preventivo. La situazione economica è sotto gli occhi di tutti nella sua drammaticità; per tale ragione stiamo ponendo tutta la nostra attenzione sulla salvaguardia delle fasce più deboli e sul sostegno del tessuto socio economico”.

Il termine per l’approvazione del bilancio preventivo è stato attualmente prorogato al 31 marzo come

da decreto ministeriale.

“Faremo tutto lo sforzo possibile – prosegue il Consigliere Chiara Cerri – per intraprendere iniziative in favore di tali attività. Abbiamo deciso che non appena dotati del documento contabile, avvieremo una prima verifica entro metà anno, per comprendere quali e quante sono le attività che stanno subendo maggiormente gli effetti delle chiusure forzate e di conseguenza adottare misure di sgravio delle imposte comunali compatibilmente col dettato normativo. Non esiteremo a mettere a disposizione tutte le risorse disponibili del nostro bilancio per tali fini”