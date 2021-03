“L’omaggio, che domenica 7 marzo, in anticipo di un giorno sulla Giornata internazionale della donna, faremo alle donne valenzane, a partire dalle ore 10, con un ramo di mimosa è certamente un fatto simbolico di grande importanza. Ma non dobbiamo dimenticare mai che le donne vanno onorate e rispettate per tutti i 365 giorni dell’anno”.

Così Maurizio Oddone, Sindaco di Valenza commenta l’iniziativa, intrapresa di concerto con l’Assessore alle Pari Opportunità Rossella Gatti, di omaggiare nella giornata di domenica le donne di Valenza con un rametto di mimosa, “il fiore dell’8 marzo”.

La mimosa è fortemente legata a quanto avvenne l’8 marzo 1908 quando 129 operaie di un’industria di New York rimasero uccise in un incendio mentre protestavano per le condizioni di lavoro indegne a cui erano sottoposte e pare che nei pressi della fabbrica bruciata crescesse proprio un albero di mimosa.