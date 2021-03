Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Per avere più informazioni consultate le loro pagine social @incontridivinieventi

Gli organizzatori Agostino, Elena e Valentina, ringraziano l’amministrazione comunale per l’opportunità. I gestori del ristorante del circolo per la disponibilità e tutti i partecipanti.

La proposta di Incontri DiVini ha avuto un buon seguito e seppure i posti fossero molto limitati per rispettare le distanze date dalle regole anticovid, la partecipazione è stata molto soddisfacente.

Si è trattato di un gioco dove i partecipanti e commensali dovevano indovinare l’abbinamento di quattro gusti di pizza differenti con quattro vini italiani. Nel corso del pranzo, si è spiegata l’importanza di abbinare il cibo con il vino, per valorizzare sia l’uno che l’altro, ma anche che una buona bottiglia di vino può essere un’alternativa interessante al solito e più quotato boccale di birra.