Sospiro di sollievo in Piemonte, casi Covid in diminuzione, speriamo non sia un caso

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.159nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 392dopo test antigenico), pari al 6,8% dei 31.671tamponi eseguiti, di cui 21.189 antigenici. Dei 2.159 nuovi casi, gli asintomatici sono 682 (31.6%).

I casi sono così ripartiti: 294 screening, 1.208 contatti di caso, 657 con indagine in corso; per ambito: 27 RSA/strutture socio-assistenziali, 187 scolastico, 1945 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 275.977così suddivisi su base provinciale: 23.220 Alessandria, 13.511 Asti, 9.061 Biella, 37.833 Cuneo, 21.345 Novara, 146.822 Torino, 10.362 Vercelli, 10.390 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.287 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.146 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 251( +4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.790(+106rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 25.636 I tamponi diagnostici finora processati sono 3.308.835(+31.671rispetto a ieri), di cui 1.246.322risultati negativi. I DECESSI DIVENTANO 9.660 Sono 28 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3oggi(si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 9.660deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.439 Alessandria, 609 Asti, 388 Biella, 1.142 Cuneo, 797 Novara, 4.438 Torino, 436 Vercelli, 325 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 86 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 237.640 PAZIENTI GUARITI I pazienti guariti sono complessivamente 237.640(+1093rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 20.548 Alessandria, 12.161 Asti,8.086Biella, 32.276 Cuneo, 18.512 Novara, 125.385 Torino, 8.686 Vercelli, 9.000 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.149 extraregione e 1.837 in fase di definizione. Condividi:

