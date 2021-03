Ricerca per:

Il sondaggio è stato realizzato da Incontri-ExtraConiugali.com con il metodo CATI, su un campione di 2 mila donne sposate o in coppia di età compresa tra i 24 ed i 60 anni, rappresentativo della popolazione femminile italiana, durante l’ultima settimana di febbraio 2021.

Nonostante il Covid-19, il 42% delle donne dichiara di fare sesso 3 volte alla settimana ed il 36% almeno 2 volte. La media —che era un po’ scesa per via del Coronavirus— è salita nuovamente a 10 rapporti al mese, ma l’8% sostiene addirittura di farlo tutti i giorni.