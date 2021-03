Da lunedì 8 marzo 2021 prenderà il via il nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta nella zona 2a (quartiere G3 – via Bixio – Museo dei Campionissimi).

I nuovi contenitori vanno esposti secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che è stato consegnato.

Da lunedì 15 marzo verranno ritirati i vecchi contenitori nelle vie già servite dal porta a porta (esponeteli su suolo pubblico, vuoti e possibilmente impilati, entro domenica 14 marzo). Nella settimana dall’8 al 13 marzo, però, sarà ancora possibile esporre i vecchi contenitori così da svuotarli completamente, ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta. Poi, dal 15 marzo andranno esposti solo i contenitori nuovi provvisti di dispositivo elettronico/TAG.

RITIRO IN PIAZZA. Chi non avesse ancora ricevuto il kit dei nuovi contenitori e del materiale informativo per la raccolta porta a porta potrà ritirarlo sabato 6 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13 in piazza Aldo Moro. In caso non poteste caricare i contenitori nella vostra autovettura, troverete una squadra di operatori di gestione Ambiente che vi seguirà direttamente a casa per consegnarveli.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Gestione Ambiente tramite il numero verde 800.085.312, l’email info@gestioneambiente.net, o direttamente sulla pagina Facebook gestioneambientespa.