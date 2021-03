E’ accaduto l’altra sera, poco prima delle 20, in un campo alla frazione Montermerlano di Pozzolgroppo in alta Val Curone, quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono stati chiamati per una serie di incendi di sterpaglie che si sono improvvisamente verificati nella zona.

Incendi di piccole dimensioni, beninteso, che per fortuna non hanno creato particolari problemi alla popolazione, anche se a breve distanza era situata una cascina con degli abitanti. Tuttavia i pompieri non hanno perso tempo e si sono immediatamente recati sul luogo in cui erano stati segnalate le fiamme.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per quasi due ore prima di avere ragione di vari focolai sparsi qua è la, a breve di stanza l’uno dall’altro, ma alla fine la situazione è tornata alla normalità.

Difficile capire cosa fosse accaduto e risalire all’origine degli incendi che, viste le temperature, è difficile credere possano essere attribuiti ad autocombustione, per cui rimangono aperte le ipotesi dolose e colpose: forse qualcuno che ha gettato mozziconi accesi dall’auto o altro.

Importante è che la situazione sia tornata, in breve tempo, alla normalità senza creare particolari danni, soprattutto alle persone.