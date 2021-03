Da lunedì 8 marzo 2021 nella zona 5 (Ippodromo – via Manzoni – via Verdi) inizieranno le consegne a domicilio del kit dei nuovi contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. Gli operatori di Gestione Ambiente saranno muniti di tesserino di riconoscimento e consegneranno dalle ore 8 alle 19.30, sabato compreso.

È importante sapere che per ritirare i contenitori è necessario firmare il modulo di consegna. È anche possibile delegare al ritiro un’altra persona, compilando l’apposito modulo (scaricabile da www.gestioneambiente.net – www.comune.noviligure.al.it o disponibile presso lo sportello di Gestione Ambiente in via Paolo Giacometti, 22 – piano terra). L’alternativa al ritiro del contenitore dell’umido e/o del vegetale è la compostiera. È possibile farne richiesta in fase di consegna. Il contenitore del vegetale sarà fornito solo a chi vorrà attivare il servizio di raccolta (a pagamento dal 2021). La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito.

Ufficio stampa Comune di Novi Ligure