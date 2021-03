Prende forma il passaporto vaccinale europeo, annunciato la scorsa settimana dopo il Consiglio Ue. Si chiamerà Digital Green Pass secondo quanto riferito dal presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sui suoi profili social.

Bruxelles, infatti, sta lavorando a una proposta legislativa che prevede l’istituzione del passaporto vaccinale europeo che consentirà la circolazione delle persone in totale sicurezza e privacy, ma che non ostacolerà allo stesso tempo la mobilità di coloro che non hanno effettuato il vaccino anti Covid.

In una successiva precisazione, il portavoce del presidente ha sottolineato che «il pass riguarderà lo spostamento tra una frontiera e un’altra, ma non sarò valido per gli spostamenti all’interno di uno stesso Stato membro». Il viaggiatore, dunque, potrà recarsi in un altro Paese, ma sempre nel rispetto delle misure e delle restrizioni nazionali.

