L’equilibrio, come potete vedere dalle tabelle che pubblichiamo, è critico: mentre in gran parte dell’Italia si sta registrando un’impennata di contagi da Ciovid-19 per quella che è già stata battezzata la terza ondata, in provincia di Alessandria solo nel capoluogo si registra un forte aumento, nelle altre città, invece, la situazione è abbastanza tranquilla.

Bene Tortona che dopo un periodo di stabilità, venerdì sera ha registrato un balzo di +7 contagi su 25 positivi pari ad un pericoloso aumento del 28% in un solo giorno, ma per fortuna si è trattato di un caso anomalo, perché i dati di ieri, sabato 6 marzo, sulla diffusione del contagio erano i seguenti: 32 persone residenti in città risultavano positive, cioé le stesse di venerdì, 137 (+1) sono in quarantena e 250 (+2) in isolamento fiduciario. All’Ospedale di Tortona sono ricoverati 49 (-10) pazienti, di cui 5 (+1) in terapia intensiva e 3 (-1) in semintensiva.

Tortona si mantiene all’ultimo posto di questa classifica ma ATTENZIONE, abbiamo assistito e ricevuto delle segnalazioni di comportamenti non troppo conformi da parte di molti giovani: quelli di una settimana fa con assembramenti il sabato sera sotto i portici, in gran parte senza mascherina, uno vicino all’altro e poi anche in via Emilia nord, all’uscita da scuola. In particolare una segnalazione arriva da un nostro lettore e riguarda gruppi di giovani fino ad otto persone dopo le 13 uno vicino all’altro tutti con la mascherina abbassata e con la sigaretta, ma ben pochi fumavano perché era solo per giustificare la maschera abbassata.

“Li vedo quasi tutti i giorni – dice il nostro lettore – non sono mai gli stessi ma sempre gruppi diversi, vi prego scrivete un articolo, nelle speranza che si rendano conto di quello che stanno facendo o che le forze di polizia possano intervenire.”

Tra l’altro è risaputo che la variante inglese colpisce molto di più i giovani e che abbassare la mascherina significa inumidirla e far perdere l’efficacia della sua protezione, quindi indossarla successivamente risulta inutile.