Ryanair spinge sul network italiano e per la summer 2021 lancia 100 rotte (il 65% in più rispetto all’estate scorsa) su 28 aeroporti d’Italia, di cui cinque sono nuovi collegamenti operativi già dal 1° luglio prossimo. Si tratta dei collegamenti tra Alghero e Pescara, Alghero e Catania e Alghero e Palermo; Cagliari-Rimini; Palermo-Rimini. Tutte disponibili con due voli a settimana.

La low cost irlandese, per questa stagione estiva, opererà fino a 1.500 voli domestici a settimana in Italia. Con l’accelerazione della distribuzione e somministrazione dei vaccini, la compagniae si aspetta una ripresa del traffico nazionale in Italia e vuole essere parte integrante del rilancio del settore turistico nelle regioni della nostra penisola.

I consumatori possono ora prenotare i loro voli estivi e per l’occasione Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da 14,99 euro, per viaggi da luglio a ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di venerdì 12 marzo solo sul sito web del vettore.

