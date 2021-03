Lei si chiama Martina Bonini, ha 28 anni ed è vignettista. E’ una nuova collaboratrice esterna di Oggi Cronaca e ogni tanto ci offrirà gratuitamente la sua collaborazione, nel senso che, quando capiterà di scrivere articoli ironici o avremo bisogno di un’immagine che rappresenti qualcosa di grottesco, ironico o che semplicemente faccia sorridere, potremo utilizzare qualcuna delle sue vignette.

Siamo un giornale di cronaca e non capita spesso di scrivere articoli di questi genere, tuttavia, Martina ha dimostrato di saperci fare: è brava e riesce a trovare l’ironia dove spesso, apparentemente non c’è.

Per questo motivo abbiamo deciso di dedicarle un apposito spazio, come facciamo per tutti coloro che collaborano alla realizzazione di questo giornale.

Martina abita in provincia di Asti, si di è diplomata all’istituto di ragioneria per poi avvicinarsi, come primo approccio all’arte, alla pittura su porcellana. appassionandosi ed immergendosi in questo mondo che forse le è sempre appartenuto. Sperimenta diverse tecniche artistiche arrivando a preferire il raccontare storie tramite fumetto o spiegare a livello visivo concetti di vita quotidiana.

Fa parte del direttivo dell’associazione C.I.A . Visual Arts di Canelli, paesino di provincia, dove nasce e cresce. Tramite l’associazione, illustra e pubblica il racconto di Edgar Allan Poe, “Silenzio”. Ha curato l’allestimento presso due ristoranti, creando scenografie in sala con fogli di libri usati.

Vince il premio “Fuoco e colore” dipingendo a mano una chitarra acustica.

All’eta di 26 anni, tornata dall’estero ,decide con molti sacrifici , di iscriversi all’accademia di belle arti a Cuneo prosegue gli studi presso l’ACME di Novara.

Il suo obbiettivo è quello di comunicare e condividere esperienze, raccogliendo punti di vista diversi che arricchiscono i nostri piccoli mondi.

Se volete sapere qualcosa di più sulla nostra nuova collaboratrice o vedere i suoi lavori non dovete far altro che collegarvi ai seguenti siti:

https://www.facebook.com/emmebiMB

https://www.instagram.com/emmebi_mb_/ questo è su tutto quello che realizza mentre in questo

https://www.instagram.com/le_vignette_di_emmebi_mb/ ci sono solo le vignette.

Speriamo possiate apprezzarla.