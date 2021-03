Ricerca per:

I fondi saranno devoluti al Progetto Genedren, il primo studio europeo che vuole identificare le alterazioni genetiche ereditate dai bambini e che portano all’insorgenza del Neuroblastoma. Una volta individuate tali alterazioni, sarà possibile studiare le specifiche molecole che le disattivano, procedendo così alla creazione di farmaci mirati e sempre più efficaci per i bimbi che non rispondono alle cure tradizionali.

Le famiglie e le operatrici dei nidi hanno acquistato circa 60 Uova di Pasqua Solidali dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma Onlus. Aderendo alla campagna “Cerco un Uovo Amico!” sono stati raccolti 750 euro, che finanzieranno l’attività dell’Associazione con sede presso l’Istituto Gaslini di Genova.

Come ogni anno, gli asili nido Girasole e Aquilone del Comune di Novi Ligure hanno promosso un’iniziativa di solidarietà in occasione della Pasqua.

Pasqua solidale per gli asili Girasole e Aquilone di Novi Ligure