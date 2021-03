Non prendeteci per vecchie “Zabette” (e chi non sa cosa significhi in dialetto si informi) ma stavolta lo scambio di battute fra la nostra redazione e la segnalazione di una mamma, merita la pubblicazione.

Prima però facciamo un piccolo passo indietro: sono diverse le persone che inoltrano segnalazioni alla redazione e, come avviene in ogni giornale che si rispetti, alcune vengono accolte, ma molte cestinate.

Arrivano in diversi modi: via email, con messaggi su Facebook o su whatsapp, perché il numero della nostra redazione è pubblico sul sito. Di recente sono diverse quelle che riguardano gli assembramenti dei giovani (ma non solo) e qualcuna di queste ha trovato anche spazio sul giornale. Nell’ultima abbiamo fatto riferimento ad alcune foto che una mamma ci ha inviato e che ritraggono giovani uno vicino all’altro senza mascherina nel cortile della ex caserma Passalalcqua

Oggi ne è arrivata una su whatsapp – non della stessa mamma ovviamente, ma di un’altra – che segnalava l’ennesimo assembramento di giovani davanti a un supermercato della zona.

“A proposito di assembramenti – scrive la donna che l’autore di questo articolo conosce personalmente – se ricapito sul piazzale del supermercato XXXX la foto te la mando io. Zona vicino all’ingresso: almeno una decina di ragazzi ammassati, ragazze in braccio al fidanzatino, mascherine manco in foto, slinguazzamenti da formichiere, un casino, guarda!”

“Beh dai – rispondiamo – tutti siamo stati giovani e tra fidanzati ci sta…”

“Erano tutti fidanzati? – risponde la nostra interlocutrice – Tutta la compagnia? Appiccicati? Uno vicino all’altra? Se c’era mio figlio lo mettevo in punizione per due settimane, dopo quella scena! Quarantena Casalinga, altro che limoni!”