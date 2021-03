Terza ondata presente! Ci siamo e nell’ultimo mese a Tortona il numero dei positivi al Covid è raddoppiato. Un mese fa, infatti, erano soltanto 29 mentre ieri sera, venerdì 19 marzo, a Tortona erano 58 le persone residenti in città che risultano positive al Covid-19 (+1 rispetto a giovedì). In ospedale sono ricoverati 99 pazienti (+2), su 128 posti di cui 12 ( = ) in terapia intensiva e 4 ( = ) in semintensiva.

I posti letto in terapia intensiva sono saturi.

Anche se Tortona a livello provinciale, come potete vedere dalla tabella in alto, sta sicuramente meno male delle altre città centro zona della provincia, la situazione non va assolutamente presa sottogamba ed infatti il Sindaco Federico Chiodi lo ha ribadito in un messaggio video sulla pagina Social del Comune.

Trovarsi di fonte a un’impennata di contagi, insomma, sarebbe un attimo.