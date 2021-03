Ennesimo furto, compiuto ancora da uno straniero, che però, stavolta, non aveva certo fame, visto che non è entrato per rubare generi alimentari, ma solo del materiale tecnologico.

E’ accaduto ieri pomeriggio, al Supermercato “Esselunga” in corso della Repubblica a Tortona, dove, secondo la prima sommaria ricostruzione, un giovane marocchino di 27 anni si è impossessato di materiale tecnologico per un valore di 175 euro, ma è stato scoperto dal personale addetto alla Vigilanza che lo ha bloccato in prossimità dell’uscita , dopodiché sono stati avvisati i Carabinieri della Compagnia di Tortona, prontamente intervenuti sul posto.

Il giovane è stato scoperto in flagranza di reato e per questo i militari lo hanno portato in caserma e arrestato, così come prevede la legge in questi casi, non prima però di aver restituito il maltolto al supermercato.

Il giovane straniero è rimasto rinchiuso nella camera di sicurezza della caserma di Tortona fino a questa mattina, venerdì 19 marzo, quando è stato condotto presso il Tribunale di Alessandria per il processo con rito direttissimo. Il Giudice lo ha condannato a cinque mesi di reclusione, ma il giovane non è andato in prigione in quanto ha potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena.