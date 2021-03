Continuano i services benefici del Rotaract Club Tortona grazie ai fondi raccolti dalla masterclass Avanguardia Digitale, il percorso di formazione dedicato all’innovazione, al digitale e al neuromarketing.

Nei giorni scorsi si è tenuta la consegna di 10 tablet per il service “sentiAMOci” distrettuale. La consegna è avvenuta in Comune, alla presenza del Sindaco Chiodi e dei rappresentanti delle RSA tortonesi (Luisa Iotti, dirigente settore servizi alla persona e alla comunità del Comune di Tortona, Maria Teresa Zambosco, direttore CISA di Tortona, Fabio Mogni e Monica Cazzaniga, Mater Dei Tortona, Bruna Amato, (co-op. BIOS) Res. Leandro Lisino e dell’ospedale).

“Abbiamo voluto aiutare gli anziani a sentirsi, per quanto possibile, meno soli – dicono al Rotaract – agevolando il contatto con i propri familiari che, in tempi di pandemia, si fa più difficile. Ringraziamo nuovamente il Sindaco per la disponibilità e per aver speso buone parole nei nostri confronti. Confidiamo di continuare a sostenere, nel nostro piccolo, la comunità tortonese.”