I sanitari intervenuti sul posto, tuttavia, non riscontravano alcuna patologia.

Dopo essere stato sanzionato dal personale Polfer di stazione per violazione della normativa Covid19, l’uomo ha più volte rifiutato di indicare le proprie generalità e ha richiesto l’intervento del 118, dichiarando di essere colto da malore.

Ad Alessandria, un settantenne italiano è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, procurato allarme e rifiuto di indicazioni sull’identità personale.